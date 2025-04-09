Райс стал пятым футболистом в истории Лиги чемпионов с двумя голами со штрафных за матч

«Арсенал» разгромил мадридский «Реал» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025. Два гола прямыми ударами со штрафных забил полузащитник «канониров» Деклан Райс. Как сообщает Global Soccer Awards, ранее подобное достижение покорялось лишь четверым футболистам.

Напомним, Райс отличился на 58-й и 70-й минутах. До него дубль со штрафных ударов в матчах Лиги чемпионов оформляли лишь полузащитник Ривалдо и форварды Криштиану Роналду, Неймар и Хаким Зиеш.

Ответная игра между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча назначена на среду, 16 апреля.