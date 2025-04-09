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Райс стал пятым футболистом в истории Лиги чемпионов с двумя голами со штрафных за матч

Райс стал пятым футболистом в истории Лиги чемпионов с двумя голами со штрафных за матч
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«Арсенал» разгромил мадридский «Реал» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025. Два гола прямыми ударами со штрафных забил полузащитник «канониров» Деклан Райс. Как сообщает Global Soccer Awards, ранее подобное достижение покорялось лишь четверым футболистам.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Напомним, Райс отличился на 58-й и 70-й минутах. До него дубль со штрафных ударов в матчах Лиги чемпионов оформляли лишь полузащитник Ривалдо и форварды Криштиану Роналду, Неймар и Хаким Зиеш.

Ответная игра между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча назначена на среду, 16 апреля.

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