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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: реакция Мбаппе на гол Райса со штрафного в матче «Арсенала» с «Реалом»

Фото: реакция Мбаппе на гол Райса со штрафного в матче «Арсенала» с «Реалом»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ярко отреагировал на гол полузащитника «Арсенала» Деклана Райса со штрафного в очном матче команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Английский футболист дважды поразил ворота «Королевского клуба» со штрафных. Первый мяч был забит на 58-й минуте, второй — на 70-й минуте.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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