Фото: реакция Мбаппе на гол Райса со штрафного в матче «Арсенала» с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ярко отреагировал на гол полузащитника «Арсенала» Деклана Райса со штрафного в очном матче команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

Английский футболист дважды поразил ворота «Королевского клуба» со штрафных. Первый мяч был забит на 58-й минуте, второй — на 70-й минуте.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.