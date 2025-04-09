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Как минимум пять клубов из АПЛ примут участие в Лиге чемпионов сезона-2025/2026

Как минимум пять клубов из АПЛ примут участие в Лиге чемпионов сезона-2025/2026
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Англия не опустится ниже второго места в рейтинге нынешнего сезона еврокубков. Таким образом, пятая строчка в АПЛ по итогам сезона будет гарантировать квалификацию этой команды в Лигу чемпионов сезона-2025/2026.

Также есть вариант, при котором в следующем розыгрыше соревнования английский чемпионат будут представлять семь клубов. Для этого нужно, чтобы «Астон Вилла» взяла Лигу чемпионов и не попала в четвёрку сильнейших команд АПЛ. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм» должны выиграть Лигу Европы и не оказаться в топ-4 клубов английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

На текущий момент топ-5 команд АПЛ выглядит следующим образом: «Ливерпуль» (73), «Арсенал» (62), «Ноттингем Форест» (57), «Челси» (53), «Ньюкасл» (53).

Турнирная таблица АПЛ
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