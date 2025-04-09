Завершился первый игровой день первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 8 апреля:

«Арсенал» Лондон — «Реал» Мадрид — 3:0;

«Бавария» Мюнхен — «Интер» Милан — 1:2.

Напомним, финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.