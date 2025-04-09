Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 8 апреля

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 8 апреля
Комментарии

Завершился первый игровой день первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 8 апреля:

«Арсенал» Лондон — «Реал» Мадрид — 3:0;
«Бавария» Мюнхен — «Интер» Милан — 1:2.

Напомним, финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Реал» в матче 1/4 финала ЛЧ, Райс оформил дубль со штрафных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android