Защитник «Реала» Лукас Васкес высказался после 0:3 от «Арсенала» в Лиге чемпионов
Поделиться
Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал разгромное поражение «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025 с «Арсеналом» (0:3). Два гола ударами со штрафных забил полузащитник «канониров» Деклан Райс. До разгрома счёт довёл испанец Микель Мерино.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Мы были не очень хороши. «Арсенал» провёл отличную игру. У них были моменты, они знали, как оказать на нас давление. У нас было несколько индивидуальных моментов», — приводит слова Лукаса Васкеса Madrid Universal.
Ответная игра между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча назначена на среду, 16 апреля.
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
01:30
-
00:47
-
00:45
-
00:34
-
00:25
-
00:18
-
00:14
-
00:14
-
00:07
-
00:00
- 8 апреля 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:36
-
23:31
-
23:23
-
23:19
-
23:16
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:48
-
22:45
-
22:42
-
22:30
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:40