Защитник «Реала» Лукас Васкес высказался после 0:3 от «Арсенала» в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал разгромное поражение «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025 с «Арсеналом» (0:3). Два гола ударами со штрафных забил полузащитник «канониров» Деклан Райс. До разгрома счёт довёл испанец Микель Мерино.

«Мы были не очень хороши. «Арсенал» провёл отличную игру. У них были моменты, они знали, как оказать на нас давление. У нас было несколько индивидуальных моментов», — приводит слова Лукаса Васкеса Madrid Universal.

Ответная игра между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча назначена на среду, 16 апреля.