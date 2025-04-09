Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райс забил два гола со штрафных в матче с «Реалом», Мбаппе — ни одного в 516 играх карьеры

Райс забил два гола со штрафных в матче с «Реалом», Мбаппе — ни одного в 516 играх карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс отметился двумя голами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0), что на два больше, чем нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе забил за 516 игр своей карьеры. Об этом сообщает StatMuse FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Английский футболист первый раз поразил ворота «Королевского клуба» со штрафного на 58-й минуте, второй — на 70-й минуте.

В нынешнем сезоне Райс принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android