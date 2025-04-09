Райс забил два гола со штрафных в матче с «Реалом», Мбаппе — ни одного в 516 играх карьеры

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс отметился двумя голами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0), что на два больше, чем нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе забил за 516 игр своей карьеры. Об этом сообщает StatMuse FC в соцсети Х (ранее Twitter).
Английский футболист первый раз поразил ворота «Королевского клуба» со штрафного на 58-й минуте, второй — на 70-й минуте.
В нынешнем сезоне Райс принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.
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