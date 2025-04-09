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Домашнее поражение «Баварии» от «Интера» — первое в Лиге чемпионов за четыре года

Домашнее поражение «Баварии» от «Интера» — первое в Лиге чемпионов за четыре года
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Мюнхенская «Бавария» уступила «Интеру» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025. Как сообщает BBC Sport, это поражение стало для немецкого клуба первым на своём поле в ЛЧ за четыре года.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

Ответная игра между «Интером» и «Баварией» пройдёт в Милане. Встреча назначена на среду, 16 апреля. Победитель двухматчевого противостояния встретится в полуфинале с сильнейшей командой из пары «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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