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Анчелотти: «Реал» просел морально после двух голов «Арсенала» со штрафных

Анчелотти: «Реал» просел морально после двух голов «Арсенала» со штрафных
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о разгромном поражении «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«В течение часа команда была в порядке, а потом мы дорого поплатились, дважды пропустив со штрафных. В последней части встречи у нас не было необходимого морального настроя. Это тяжёлое поражение. Особенно из-за того, что нам ничего не удалось сделать во втором тайме. В первом тайме команда справлялась довольно хорошо.

С нашей стороны отсутствовал футбол? Да. Команда просела морально и не смогла отреагировать. До этого момента была интенсивность», — сказал Анчелотти после матча.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

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