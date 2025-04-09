Анчелотти: «Реал» просел морально после двух голов «Арсенала» со штрафных

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о разгромном поражении «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

«В течение часа команда была в порядке, а потом мы дорого поплатились, дважды пропустив со штрафных. В последней части встречи у нас не было необходимого морального настроя. Это тяжёлое поражение. Особенно из-за того, что нам ничего не удалось сделать во втором тайме. В первом тайме команда справлялась довольно хорошо.

С нашей стороны отсутствовал футбол? Да. Команда просела морально и не смогла отреагировать. До этого момента была интенсивность», — сказал Анчелотти после матча.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.