Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу своих подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Мы дали многим людям повод гордиться «Арсеналом». Я никогда не видел такой атмосферы на стадионе. Это необходимо в подобных встречах. Команда сделала важный шаг в верном направлении. На следующей неделе нам нужно повторить то, что удалось сегодня», – приводит слова Артеты BBC.
Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.
На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.
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