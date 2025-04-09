Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу своих подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0).

«Мы дали многим людям повод гордиться «Арсеналом». Я никогда не видел такой атмосферы на стадионе. Это необходимо в подобных встречах. Команда сделала важный шаг в верном направлении. На следующей неделе нам нужно повторить то, что удалось сегодня», – приводит слова Артеты BBC.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.