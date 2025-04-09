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Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу своих подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Мы дали многим людям повод гордиться «Арсеналом». Я никогда не видел такой атмосферы на стадионе. Это необходимо в подобных встречах. Команда сделала важный шаг в верном направлении. На следующей неделе нам нужно повторить то, что удалось сегодня», – приводит слова Артеты BBC.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.

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