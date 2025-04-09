Анчелотти назвал виновного за разгромное поражение «Реала» в матче ЛЧ с «Арсеналом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об ответственности за разгромноое поражении «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

— Чувствуете ли вы себя ответственным за то, что произошло сегодня вечером?

— Конечно, да, в этом нет никаких сомнений, — приводит слова Анчелотти с пресс-конференции AS.

Напомним, по итогам первого тайма счёт встречи был ничейным. Во второй половине матча «сливочные» дважды пропустили прямым ударом со штрафных, которые исполнял Деклан Райс, а на 75-й минуте получили в свои ворота третий мяч. Отличился испанский хавбек Микель Мерино.

Ответная игра между командами пройдёт в Мадриде 16 апреля. Начало — в 22:00 мск.

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