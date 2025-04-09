Райс стал первым футболистом с двумя голами со штрафных за матч в истории плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс отметился двумя забитыми мячами прямым ударом со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025, где «канониры» на своём поле разгромили мадридский «Реал» (3:0).

Как сообщает Opta Sport, Райс установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории плей-офф главного еврокубкового турнира, который забил более одного штрафного удара за встречу.

С учётом группового этапа в матчах Лиги чемпионов до Деклана дубль со штрафных ударов оформляли лишь полузащитник Ривалдо и форварды Криштиану Роналду, Неймар и Хаким Зиеш. Ответная встреча между командами состоится в Мадриде 16 апреля.

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