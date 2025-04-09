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Райс стал первым футболистом с двумя голами со штрафных за матч в истории плей-офф ЛЧ

Райс стал первым футболистом с двумя голами со штрафных за матч в истории плей-офф ЛЧ
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс отметился двумя забитыми мячами прямым ударом со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025, где «канониры» на своём поле разгромили мадридский «Реал» (3:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Как сообщает Opta Sport, Райс установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории плей-офф главного еврокубкового турнира, который забил более одного штрафного удара за встречу.

С учётом группового этапа в матчах Лиги чемпионов до Деклана дубль со штрафных ударов оформляли лишь полузащитник Ривалдо и форварды Криштиану Роналду, Неймар и Хаким Зиеш. Ответная встреча между командами состоится в Мадриде 16 апреля.

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