Анри сообщил, что он сказал Мбаппе перед матчем «Арсенала» с «Реалом»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о своём диалоге с форвардом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 3:0.

«Не желаю Мбаппе ничего плохого, но сегодня я сказал ему: «Пожалуйста, я не хочу тебя видеть», — приводит слова Анри CBS Sports.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.