Анри сообщил, что он сказал Мбаппе перед матчем «Арсенала» с «Реалом»
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о своём диалоге с форвардом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 3:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Не желаю Мбаппе ничего плохого, но сегодня я сказал ему: «Пожалуйста, я не хочу тебя видеть», — приводит слова Анри CBS Sports.
Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.
На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.
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