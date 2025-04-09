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Генич высказался о разгромной победе «Арсенала» в первой игре 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о разгромной победе лондонского «Арсенала» в домашнем матче с мадридским «Реалом» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:0.

«Блин, тут и магия «Бернабэу», боюсь, может и не помочь… (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Генич в своём телеграм-канале.

По итогам матча комментатор выложил ещё один пост в своём канале с логотипом «канониров», подписав фото известной цитатой: «Пушка страшная!».

Напомним, во время игры «Арсенал» дважды забил «Реалу» прямыми ударами со штрафных в течение 12 минут. Автором обоих голов на 58-й и 70-й минутах является английский опорный хавбек Деклан Райс.

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