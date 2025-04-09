Мбаппе опубликовал пост после разгромного поражения «Реала» в матче с «Арсеналом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выложил пост на своей странице в соцсетях, где отреагировал на разгромное поражение «сливочных» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 0:3.

Французский нападающий прикрепил фотографию и подписал её так: «Нужно верить до конца».

Фото: Из соцсетей Килиана Мбаппе

Ответная игра между командами состоится в Мадриде 16 апреля.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. За это время футболист провёл во всех турнирах 48 матчей, в которых забил 33 гола и отдал пять результативных передач.

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