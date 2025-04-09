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Мбаппе опубликовал пост после разгромного поражения «Реала» в матче с «Арсеналом»

Мбаппе опубликовал пост после разгромного поражения «Реала» в матче с «Арсеналом»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выложил пост на своей странице в соцсетях, где отреагировал на разгромное поражение «сливочных» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 0:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Французский нападающий прикрепил фотографию и подписал её так: «Нужно верить до конца».

Фото: Из соцсетей Килиана Мбаппе

Ответная игра между командами состоится в Мадриде 16 апреля.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. За это время футболист провёл во всех турнирах 48 матчей, в которых забил 33 гола и отдал пять результативных передач.

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