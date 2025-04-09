«Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов последних 16 лет

Мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Арсеналом» (0:3). Таким образом, команда Карло Анчелотти установила клубный антирекорд последних 16 лет в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «сливочные» не забили ни одного гола в двух матчах Лиги чемпионов подряд впервые с марта 2009 года. Тогда в матчах 1/8 финала розыгрыша «Королевский клуб», который возглавлял Хуанде Рамос, уступил «Ливерпулю» как дома (0:1), так и в гостях (0:4).

Напомним, в предыдущей игре, которая состоялась в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, «Реал» проиграл по итогам основного и дополнительного времени со счётом 0:1. В серии послематчевых пенальти точнее были «сливочные» — 4:2.

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