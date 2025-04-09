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Тер Штеген заявил, что конфликтовал с Месси в «Барселоне»

Тер Штеген заявил, что конфликтовал с Месси в «Барселоне»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о конфликтах с бывшим нападающим «блауграны» Лионелем Месси.

«Я безмерно уважаю Месси, но были времена, когда мы с ним не ладили, наши отношения тогда были не лучшими. Иногда в этом был виноват я, иногда – он», – приводит слова тер Штегена Barca Universal в соцсетях.

В нынешнем сезоне тер Штеген принял участие в семи матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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