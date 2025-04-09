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Ламин Ямаль ответил, кем видит себя через 10 лет

Ламин Ямаль ответил, кем видит себя через 10 лет
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, кем видит себя через 10 лет.

«Это сложный вопрос. Мне будет 27… Думаю, всё будет так же, как и сейчас – моя жизнь будет проходить между домом и тренировочной площадкой», — приводит слова Ямаля ESPN.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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