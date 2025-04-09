Ламин Ямаль ответил, кем видит себя через 10 лет

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, кем видит себя через 10 лет.
«Это сложный вопрос. Мне будет 27… Думаю, всё будет так же, как и сейчас – моя жизнь будет проходить между домом и тренировочной площадкой», — приводит слова Ямаля ESPN.
В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
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