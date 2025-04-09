Видеообзор домашнего поражения «Баварии» от «Интера» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» уступила «Интеру» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 1:2.

В составе итальянской команды голами отличились Лаутаро Мартинес и Давиде Фраттези. Единственный мяч у хозяев забил капитан Томас Мюллер.

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Отметим, домашнее поражение «Баварии» от «Интера» стало первым в для немецкой команды в главном еврокубковом турнире за четыре года. Напомним, ответная встреча между командами пройдёт в Милане (Италия) 16 апреля. Начало — в 22:00 мск.

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