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Смолов — о возможном интересе «ПСЖ» к Сперцяну: туда что, по объявлению набирают?

Смолов — о возможном интересе «ПСЖ» к Сперцяну: туда что, по объявлению набирают?
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о возможном интересе «ПСЖ» к полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну.

«Эдик — хороший парень, скромный действительно. Я тоже лишний раз не спрашиваю, насколько близок «ПСЖ». Конечно, я спрашивал [об этом], когда появилась информация. Я ему скинул [новость и спросил]: «Туда что, по объявлению набирают?» Он посмеялся. Я спросил: «Не, ну правда, есть какой-то интерес?» Он ответил: «Ну, я пока не знаю», — сказал Смолов в эфире своего подкаста.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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