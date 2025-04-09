Смолов — о возможном интересе «ПСЖ» к Сперцяну: туда что, по объявлению набирают?

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о возможном интересе «ПСЖ» к полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну.

«Эдик — хороший парень, скромный действительно. Я тоже лишний раз не спрашиваю, насколько близок «ПСЖ». Конечно, я спрашивал [об этом], когда появилась информация. Я ему скинул [новость и спросил]: «Туда что, по объявлению набирают?» Он посмеялся. Я спросил: «Не, ну правда, есть какой-то интерес?» Он ответил: «Ну, я пока не знаю», — сказал Смолов в эфире своего подкаста.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.