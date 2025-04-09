Анчелотти оценил шансы «Реала» на камбэк в противостоянии с «Арсеналом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (0:3).

«Шансы очень малы, но мы должны попытаться. Нам надо отреагировать на плохую игру. Посмотрим, сможем ли мы это сделать. Кажется, что после сегодняшнего вечера шансов нет, но в футболе бывает всякое», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.