Франческо Тотти поделился воспоминаниями о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился воспоминаниями о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче, который в период карьеры футболиста выступал в «Лацио» и «Интере».

«Станкович был выдающимся футболистом. Всегда показывал топовый уровень футбола. Всегда был на высоте. Он прекрасный человек в жизни, я его лично знаю. Он был к месту в любой команде. Мы очень много сыграли друг против друга и, конечно, я его хорошо помню», — сказал Тотти в эфире «Матч ТВ».

Франческо Тотти ушёл из футбола в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в римской «Роме». Всего за клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде.