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Франческо Тотти поделился воспоминаниями о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче

Франческо Тотти поделился воспоминаниями о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче
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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился воспоминаниями о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче, который в период карьеры футболиста выступал в «Лацио» и «Интере».

«Станкович был выдающимся футболистом. Всегда показывал топовый уровень футбола. Всегда был на высоте. Он прекрасный человек в жизни, я его лично знаю. Он был к месту в любой команде. Мы очень много сыграли друг против друга и, конечно, я его хорошо помню», — сказал Тотти в эфире «Матч ТВ».

Франческо Тотти ушёл из футбола в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в римской «Роме». Всего за клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде.

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