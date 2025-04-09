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Анчелотти назвал главную проблему «Реала» после 0:3 от «Арсенала» в Лиге чемпионов

Анчелотти назвал главную проблему «Реала» после 0:3 от «Арсенала» в Лиге чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил о проблемах «сливочных» в текущем сезоне после разгромного поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

— Почему команда не показывает стабильных результатов во втором тайме?
— Это непросто объяснить. Нам не удалось наладить единую слаженную игру. Мы стремились действовать индивидуально, и это обернулось против нас, так как мы немного потеряли организацию. В результате соперник лучше контролировал мяч и, в первую очередь, ход встречи.

— Почему игрокам сложно привить амбициозный настрой и стремление к победе?
— На этот вопрос тоже сложно найти ответ. Как я уже упоминал, есть два аспекта: один из которых меня удовлетворил, но затем мы пропустили два гола. Произошло что-то иное: реакция команды оставляла желать лучшего. Я считаю, что это одна из главных проблем, с которыми мы сталкивались на протяжении всего сезона. Сложности в поддержании компактности как в удачные, так и в неудачные периоды, — приводит слова Анчелотти с пресс-конференции AS.

Ответный матч между командами состоится в столице Испании 16 апреля.

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