Куртуа назвал виновного за пропущенные «Реалом» штрафные удары в матче ЛЧ с «Арсеналом»

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа объяснил, почему считает себя виновным в двух забитых голах полузащитника «Арсенала» Деклана Райса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой английской команды со счётом 3:0.

«Я думал, что хорошо расположил стенку. Обычно я ставлю дополнительного игрока. Я беру на себя ответственность за это, я мог бы поставить дополнительного игрока, но я думал, что [Райс] не будет так сильно закручиваться. И второй гол — отличный гол.

Это были ненужные фолы, когда не было никакой опасности. Возможно, нам не стоило совершать их», — приводит слова Куртуа ESPN со ссылкой на интервью для Movistar.

Напомним, ответный матч мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» пройдёт 16-го апреля на стадионе «Бернабеу».