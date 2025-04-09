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Гарри Кейн прокомментировал свою неудачную реализацию в проигранном матче ЛЧ с «Интером»

Гарри Кейн прокомментировал свою неудачную реализацию в проигранном матче ЛЧ с «Интером»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о собственных упущенных моментах в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Интером». Домашняя для немецкой команды встреча завершилась поражением со счётом 1:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

«Подобное случается не часто, но это часть жизни нападающего. Стоит принимать как взлёты, так и падения — с этим сталкивается каждый футболист. Рад, что у меня были свои моменты. Я выйду на матч с «Боруссией» с той же уверенностью и, надеюсь, смогу оставить свой след в протоколе», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ответная игра между командами пройдёт 16 апреля в Милане (Италия).

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