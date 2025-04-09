Гарри Кейн прокомментировал свою неудачную реализацию в проигранном матче ЛЧ с «Интером»
Поделиться
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о собственных упущенных моментах в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Интером». Домашняя для немецкой команды встреча завершилась поражением со счётом 1:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38' 1:1 Мюллер – 85' 1:2 Фраттези – 88'
«Подобное случается не часто, но это часть жизни нападающего. Стоит принимать как взлёты, так и падения — с этим сталкивается каждый футболист. Рад, что у меня были свои моменты. Я выйду на матч с «Боруссией» с той же уверенностью и, надеюсь, смогу оставить свой след в протоколе», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, ответная игра между командами пройдёт 16 апреля в Милане (Италия).
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
07:39
-
07:30
-
06:47
-
06:39
-
05:42
-
05:36
-
04:52
-
03:56
-
03:37
-
03:01
-
02:57
-
02:47
-
02:40
-
02:37
-
02:21
-
02:07
-
01:56
-
01:55
-
01:47
-
01:30
-
00:47
-
00:45
-
00:34
-
00:25
-
00:18
-
00:14
-
00:14
-
00:07
-
00:00
- 8 апреля 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:36
-
23:31
-
23:23