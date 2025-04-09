Гарри Кейн прокомментировал свою неудачную реализацию в проигранном матче ЛЧ с «Интером»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о собственных упущенных моментах в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Интером». Домашняя для немецкой команды встреча завершилась поражением со счётом 1:2.

«Подобное случается не часто, но это часть жизни нападающего. Стоит принимать как взлёты, так и падения — с этим сталкивается каждый футболист. Рад, что у меня были свои моменты. Я выйду на матч с «Боруссией» с той же уверенностью и, надеюсь, смогу оставить свой след в протоколе», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ответная игра между командами пройдёт 16 апреля в Милане (Италия).

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