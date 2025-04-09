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«Арсенал» установил клубный рекорд последних 20 лет в ЛЧ после разгрома «Реала»

«Арсенал» установил клубный рекорд последних 20 лет в ЛЧ после разгрома «Реала»
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«Арсенал» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии как минимум с сезона-2004/2005 в Лиге чемпионов после победы в первом матче 1/4 финала ЛЧ с мадридским «Реалом» на стадионе «Эмирейтс» в Англии с разгромным счётом 3:0. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

По информации портала, эта серия, состоящая из семи матчей (шесть побед и одна ничья), стала для лондонского клуба первой за 20 лет с момента сбора статистики.

Напомним, «Арсенал» не выиграл ещё ни одного трофея Лиги чемпионов. Последний раз лондонский клуб играл в финале турнира с каталонской «Барселоной» в 2006 году.

Ответный матч с мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16-го апреля.

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