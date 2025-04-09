«Арсенал» установил клубный рекорд последних 20 лет в ЛЧ после разгрома «Реала»

«Арсенал» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии как минимум с сезона-2004/2005 в Лиге чемпионов после победы в первом матче 1/4 финала ЛЧ с мадридским «Реалом» на стадионе «Эмирейтс» в Англии с разгромным счётом 3:0. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации портала, эта серия, состоящая из семи матчей (шесть побед и одна ничья), стала для лондонского клуба первой за 20 лет с момента сбора статистики.

Напомним, «Арсенал» не выиграл ещё ни одного трофея Лиги чемпионов. Последний раз лондонский клуб играл в финале турнира с каталонской «Барселоной» в 2006 году.

Ответный матч с мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16-го апреля.