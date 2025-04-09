«Считаю, что нужно учиться у лучших». Артета — о разговоре с Гвардиолой перед матчем в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что общался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 3:0.
«У него было много подобных сложных матчей за его карьеру, и я хотел поговорить с ним об этом, посоветоваться. Я считаю, что всегда нужно учиться у лучших», — приводит слова Артеты Yahoo Sports.
Напомним, ответный матч «Арсенала» с мадридским «Реалом» состоится в Испании 16-го апреля на стадионе «Бернабеу».
На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.
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