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Модрич высказался о разгромном поражении «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Модрич высказался о разгромном поражении «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»
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39-летний хорватский центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» со счётом 0:3.

«После двух голов «Арсенала» в наши ворота мы были не так собраны. Два гола в меньшинстве — это сложно принять. Но таков футбол. «Арсенал» был лучшей командой в этом матче, вот и всё», — сказал Модрич в послематчевом интервью CBS Sports.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт в Мадриде 16-го апреля.

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.

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