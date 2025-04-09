Роналду отреагировал на смерть главы департамента по подбору игроков «Спортинга»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду из саудовского клуба «Аль-Наср» прокомментировал смерть главы департамента по подбору игроков лиссабонского «Спортинга» — Аурелиу да Силвы Перейры.

«Один из великих символов мирового образования оставил нас, но его наследие будет жить вечно. Я никогда не перестану быть благодарным за всё, что он сделал для меня и многих других игроков. До свидания, господин Аурелиу, спасибо за всё. Покойтесь с миром», — написал Роналду в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Роналду находился в системе «Спортинга» с 1997 по 2003 год. Именно Перейра привёл португальца в команду.