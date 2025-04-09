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9 марта главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ, НБА, волейбол, борьба, Иван Демидов, Евгений Кузнецов

«Арсенал» разгромил «Реал» в ЛЧ, «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион. Главное к утру
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Лондонский «Арсенал» разгромил мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, «Вашингтон Кэпиталз» досрочно выиграл Столичный дивизион НХЛ впервые за пять лет, канадский хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» подписал трёхлетний контракт с Иваном Демидовым из СКА. Главное к утру — в подборе «Чемпионата».

  1. «Арсенал» разгромил «Реал» в матче 1/4 финала ЛЧ, Райс оформил дубль со штрафных.
  2. «Вашингтон» досрочно выиграл Столичный дивизион НХЛ. Эта первая победа за пять лет.
  3. «Монреаль» подписал с Иваном Демидовым трёхлетний контракт новичка.
  4. Россиянин Ахмед Усманов завоевал золото на чемпионате Европы — 2025.
  5. «Кливленд» досрочно стал победителем Восточной конференции НБА после матча с «Чикаго».
  6. «Интер» на выезде одержал победу в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Баварией».
  7. СКА и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию.
  8. Санкт-петербургский «Зенит» вышел в финал мужской Суперлиги, обыграв «Белогорье».
  9. «Арсенал» установил клубный рекорд последних 20 лет в ЛЧ после разгрома «Реала».
  10. 75 очков Леброна, Дончича и Ривза не помогли «Лейкерс» победить лидера НБА «Оклахому».
  11. Гол Свечкова в овертайме принёс «Нэшвиллу» победу над «Айлендерс» в матче с 13-ю шайбами.
  12. Россиянин Давид Баев стал чемпионом Европы — 2025 по вольной борьбе в весе до 70 к.
  13. «Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов последних 16 лет.
  14. «Голден Стэйт» разгромил «Финикс», нанеся им седьмое поражение кряду. У Карри — 25 очков.
  15. Стала известна шестая команда Востока, вышедшая в плей-офф НХЛ.
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