«Арсенал» разгромил «Реал» в ЛЧ, «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион. Главное к утру

Лондонский «Арсенал» разгромил мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, «Вашингтон Кэпиталз» досрочно выиграл Столичный дивизион НХЛ впервые за пять лет, канадский хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» подписал трёхлетний контракт с Иваном Демидовым из СКА. Главное к утру — в подборе «Чемпионата».