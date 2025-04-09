«Арсенал» разгромил «Реал» в ЛЧ, «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион. Главное к утру
Лондонский «Арсенал» разгромил мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, «Вашингтон Кэпиталз» досрочно выиграл Столичный дивизион НХЛ впервые за пять лет, канадский хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» подписал трёхлетний контракт с Иваном Демидовым из СКА. Главное к утру — в подборе «Чемпионата».
- «Арсенал» разгромил «Реал» в матче 1/4 финала ЛЧ, Райс оформил дубль со штрафных.
- «Вашингтон» досрочно выиграл Столичный дивизион НХЛ. Эта первая победа за пять лет.
- «Монреаль» подписал с Иваном Демидовым трёхлетний контракт новичка.
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- «Кливленд» досрочно стал победителем Восточной конференции НБА после матча с «Чикаго».
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