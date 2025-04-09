Артета прокомментировал дубль Райса прямыми ударами со штрафных в матче ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на дубль игрока своей команды Деклана Райса прямыми ударами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Победу одержала команда из Лондона со счётом 3:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Он был очень решителен, потому что мы разговаривали с ним в последние несколько месяцев. Мы не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021 года.
Прошло много времени, так что забить два гола за 12 минут сопернику такой величины и качества одному и тому же игроку — игроку, который никогда в своей карьере не забивал со штрафного, — каковы шансы? Но сегодня он это сделал», — приводит слова Артеты Goal.com.
Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.
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