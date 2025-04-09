Артета прокомментировал дубль Райса прямыми ударами со штрафных в матче ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на дубль игрока своей команды Деклана Райса прямыми ударами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Победу одержала команда из Лондона со счётом 3:0.

«Он был очень решителен, потому что мы разговаривали с ним в последние несколько месяцев. Мы не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021 года.

Прошло много времени, так что забить два гола за 12 минут сопернику такой величины и качества одному и тому же игроку — игроку, который никогда в своей карьере не забивал со штрафного, — каковы шансы? Но сегодня он это сделал», — приводит слова Артеты Goal.com.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.