«Повезло, что мы пропустили всего три гола». Беллингем — о поражении «Реала» в матче ЛЧ

21-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» со счётом 0:3.

«Нам повезло, что мы пропустили всего три гола. Мы были далеки от победы. Это факт, и «Арсенал» был действительно хорош. Да, два их гола были забиты со штрафных, но они могли забить гораздо больше. Есть ответный матч, и мы надеемся на победу в нём», — приводит слова Беллингема Goal.com со ссылкой на послематчевое интервью.

Напомним, ответный матч состоится в столице Испании на стадионе «Бернабеу» 16 апреля.