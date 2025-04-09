Анчелотти рассказал о стратегии «Реала» для камбэка в противостоянии с «Арсеналом» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о стратегии «сливочных», которая может позволить совершить камбэк в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Напомним, первый матч завершился разгромным поражением со счётом 0:3.

— Какова стратегия камбэка?

— Теперь нам нужно работать, проявлять жертвенность. Делать это вместе и действовать. Мы уже делали это много раз, и теперь снова пришло время. Это непросто, но нужно стараться с первой до последней минуты, — приводит слова Анчелотти с пресс-конференции AS.

Ответная встреча между командами состоится в столице Испании 16 апреля.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: