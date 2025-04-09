Анчелотти рассказал о стратегии «Реала» для камбэка в противостоянии с «Арсеналом» в ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о стратегии «сливочных», которая может позволить совершить камбэк в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Напомним, первый матч завершился разгромным поражением со счётом 0:3.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
— Какова стратегия камбэка?
— Теперь нам нужно работать, проявлять жертвенность. Делать это вместе и действовать. Мы уже делали это много раз, и теперь снова пришло время. Это непросто, но нужно стараться с первой до последней минуты, — приводит слова Анчелотти с пресс-конференции AS.
Ответная встреча между командами состоится в столице Испании 16 апреля.
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