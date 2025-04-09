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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 9 апреля

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 9 апреля
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Сегодня, 9 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 9 апреля (время — московское):

22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Астон Вилла» (Англия);
22:00. «Барселона» (Испания) – «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Ответные матчи 1/4 финала в этих парах пройдут во вторник, 15 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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