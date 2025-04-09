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Деклан Райс высказался о победе «Арсенала» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Деклан Райс высказался о победе «Арсенала» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
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Полузащитник английского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (3:0). Райс оформил дубль, ещё один мяч на счету полузащитника Микеля Мерино. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«После игры на выходных посыл тренера был таков, что мы должны были быть абсолютно уверены в своей способности превзойти соперников и победить в этой игре.

Всем составом мы действительно не сомневались в том, что бьёмся друг за друга. Во втором тайме мы осознавали, что нам необходимо забить, а уж забить трижды — это очень позитивно», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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