Деклан Райс высказался о победе «Арсенала» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
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Полузащитник английского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (3:0). Райс оформил дубль, ещё один мяч на счету полузащитника Микеля Мерино. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«После игры на выходных посыл тренера был таков, что мы должны были быть абсолютно уверены в своей способности превзойти соперников и победить в этой игре.
Всем составом мы действительно не сомневались в том, что бьёмся друг за друга. Во втором тайме мы осознавали, что нам необходимо забить, а уж забить трижды — это очень позитивно», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.
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