Деклан Райс высказался о победе «Арсенала» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Полузащитник английского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (3:0). Райс оформил дубль, ещё один мяч на счету полузащитника Микеля Мерино. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.

«После игры на выходных посыл тренера был таков, что мы должны были быть абсолютно уверены в своей способности превзойти соперников и победить в этой игре.

Всем составом мы действительно не сомневались в том, что бьёмся друг за друга. Во втором тайме мы осознавали, что нам необходимо забить, а уж забить трижды — это очень позитивно», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.