Томас Мюллер — о поражении «Баварии» от «Интера»: позади только половина битвы

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2). Футболист отметил, что в этом противостоянии ещё ничего не решено. Ответная игра состоится 16 апреля.

«Мы смогли отыграться, а потом… Нам ещё надо будет это проанализировать, но, думаю, мы сами поймём, что могли бы действовать лучше. В футболе в конечном итоге значение имеют голы. Но не хочу говорить о жестокости футбола. Позади только половина битвы. Мы хотели другого результата, но понимаем, что ещё не всё потеряно», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между «Баварией» и «Интером» состоялась накануне, 8 апреля. Матч проходил на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Интер» одержал победу со счётом 2:1. Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.