Камил Гаджиев оценил шансы Дзюбы в стойке в бою с чемпионом UFC Махачевым

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал высказывание нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, что он способен победить действующего обладателя титула чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественника Ислама Махачева в борьбе.

«Я сейчас включу здоровую аналитику, в стойке с Махачевым Дзюба с длинными конечностями где-то поотмахивался бы. Он бы держал дистанцию, выбрасывал бы ноги, подвигался на них. Это могло бы длиться дольше, чем в борьбе, — три-четыре минуты. Всё-таки Ислам не базовый боксёр, который пошёл и ударил. Может быть, он ещё и на публику поработал. Но и закончилось бы это в первом раунде. И это не упрёк Артёму. Ислам — номер один P4P в мире, даже не просто чемпион. А вообще, был бы интересен бой Дзюбы против Соболева (смеётся). По крайней мере по габаритам. И люди их знают», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.