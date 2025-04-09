Сборная России U23 выиграла мини-турнир среди женских национальных команд

В понедельник, 7 апреля, на поле в Мацесте состоялись финальные контрольные матчи совместного учебно-тренировочного сбора женских сборных России. В финальной игре победу одержала сборная России U23, обыграв состав из футболисток старше 30 лет со счётом 1:0.

Единственный гол в финальной игре забила Медея Жаркова на 57-й минуте.

В игре за третье место встретились молодёжная сборная и основной состав национальной команды России. На девятой минуте молодёжка вышла вперёд после гола Азалии Зальмиевой. В дальнейшем основной состав забил три мяча, отличились Наталья Машина (дважды) и Дарья Яковлева.

Совместный учебно-тренировочный сбор прошёл с 31 марта по 7 апреля.