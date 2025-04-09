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«Мы сыграли в качественный футбол». Тренер «Интера» Индзаги — о матче с «Баварией»

«Мы сыграли в качественный футбол». Тренер «Интера» Индзаги — о матче с «Баварией»
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». «Интер» на выезде выиграл со счётом 2:1. В составе гостей отличились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Давиде Фраттези. За «Баварию» единственный мяч забил форвард Томас Мюллер. Ответная встреча состоится в Италии в среду, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

«Мы должны поздравить парней. Это, безусловно, результат топ-уровня. И от этого становится очень радостно. Мы сделали что-то запоминающееся, но это не будет ничего значить, если не сделаем это ещё раз, на «Сан-Сиро», на глазах у наших болельщиков.

В первую очередь я бы отметил не столько сам результат, сколько то, как именно мы играли. «Бавария» очень сильна, но мы ни на сантиметр не отставали от неё в плане рвения, смелости и спортивной злости. «Бавария» создавала большое давление, но мы сыграли в качественный футбол. Обе наши голевые атаки начались с ввода мяча в игру нашим вратарём. Мы могли не торопиться, но вместо этого старались поскорее начать комбинацию», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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