Тошич: хотел, чтобы Зделар и дальше играл в ЦСКА, но и в «Зените» у него ещё будет шанс

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о переходе полузащитника Саши Зделара из армейского клуба в санкт-петербургский «Зенит». Трансфер состоялся в зимнее окно.

— Саша Зделар предсказуемо мало играет в «Зените». Может быть, он всё-таки зря туда перешёл?

— Он играл со «Спартаком», но последние два тура не выходил на поле. Если честно, не видел эти матчи, но «Зенит» хорошая команда, в которой очень качественные футболисты. Мне кажется, у него ещё будет шанс показать себя.

— Вы расстроились, когда он ушёл из ЦСКА?

— Насколько я знаю, он не успел договориться о новом контракте, поэтому и случилось это расставание. Конечно, я бы хотел, чтобы он и дальше играл за ЦСКА, но что поделать, — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.