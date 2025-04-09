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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Баварией»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Баварией»
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Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1). Ответная игра состоится 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

«Мы очень много беседовали после субботней ничьей с «Пармой». Мы хотим прибавлять. Чтобы победить, нам надо было оставить позади мысли о той неудаче. «Бавария» играла блестяще во всех составляющих, но мы проявили характер. На этом великом стадионе в матче с великой командой наши парни доказали, что заслуживают представлять цвета «Интера», — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между «Баварией» и «Интером» состоялась накануне, 8 апреля. Матч проходил на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Интер» одержал победу со счётом 2:1. Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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