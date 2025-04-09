Черчесов оценил перспективы Торопа стать основным вратарём ЦСКА после Акинфеева

Известный российский тренер Станислав Черчесов оценил перспективы Владислава Торопа стать основным голкипером ПФК ЦСКА после Игоря Акинфеева. Специалист отметил, что Тороп показывает хорошую игру.

— Я поздравил Игоря с днём рождения. Что касается планки в 1000 матчей, раз он её ставит, значит, так и будет.

— ЦСКА не за что переживать после завершения карьеры Акинфеева?

— Это вопрос к ЦСКА. Но те матчи, что проводит Тороп, он играет на хорошем уровне. Все матчи в Кубке он играет, поэтому могу только пожелать ему удачи, — сказал Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.