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Черчесов оценил перспективы Торопа стать основным вратарём ЦСКА после Акинфеева

Черчесов оценил перспективы Торопа стать основным вратарём ЦСКА после Акинфеева
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Известный российский тренер Станислав Черчесов оценил перспективы Владислава Торопа стать основным голкипером ПФК ЦСКА после Игоря Акинфеева. Специалист отметил, что Тороп показывает хорошую игру.

— Я поздравил Игоря с днём рождения. Что касается планки в 1000 матчей, раз он её ставит, значит, так и будет.

— ЦСКА не за что переживать после завершения карьеры Акинфеева?
— Это вопрос к ЦСКА. Но те матчи, что проводит Тороп, он играет на хорошем уровне. Все матчи в Кубке он играет, поэтому могу только пожелать ему удачи, — сказал Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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