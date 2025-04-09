«На тренировках случалось!» Игрок «Арсенала» Райс — о голах со штрафных в ворота «Реала»

Полузащитник английского «Арсенала» Деклан Райс высказался о своих двух голах прямыми ударами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид. «Арсенал» на своём поле одержал победу со счётом 3:0. Ещё один мяч хозяев на счету полузащитника Микеля Мерино. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.

«На тренировках случалось! Но я слишком часто попадал в стенку, либо мяч пролетал над перекладиной. Поначалу мы задумали навес, но я взглянул на стенку и на позицию вратаря, решив в итоге, что на первый раз надо попросту пробить.

Второй гол? Просто появилась уверенность, что попаду. Пока ещё не всё из этого дошло до моего сознания, так как впереди ответный матч, а я уже воодушевлён, счастлив и на седьмом небе. Через несколько лет, думаю, дойдёт понимание того, насколько особое значение имеет всё то, что я сегодня сделал», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.