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«На тренировках случалось!» Игрок «Арсенала» Райс — о голах со штрафных в ворота «Реала»

«На тренировках случалось!» Игрок «Арсенала» Райс — о голах со штрафных в ворота «Реала»
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Полузащитник английского «Арсенала» Деклан Райс высказался о своих двух голах прямыми ударами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид. «Арсенал» на своём поле одержал победу со счётом 3:0. Ещё один мяч хозяев на счету полузащитника Микеля Мерино. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«На тренировках случалось! Но я слишком часто попадал в стенку, либо мяч пролетал над перекладиной. Поначалу мы задумали навес, но я взглянул на стенку и на позицию вратаря, решив в итоге, что на первый раз надо попросту пробить.

Второй гол? Просто появилась уверенность, что попаду. Пока ещё не всё из этого дошло до моего сознания, так как впереди ответный матч, а я уже воодушевлён, счастлив и на седьмом небе. Через несколько лет, думаю, дойдёт понимание того, насколько особое значение имеет всё то, что я сегодня сделал», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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