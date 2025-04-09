Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач: «Барселона» — фаворит предстоящего матча ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который состоится сегодня, 9 апреля.

«Барселона» — фаворит, но пусть никто не забывает, что Дортмунд играл в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Мы большая команда. Я вижу, что наша команда на подъёме. У нас наверняка будут шансы выйти в полуфинал», — приводит слова Ковача испанское онлайн-издание AS.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.