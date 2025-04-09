Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач: «Барселона» — фаворит предстоящего матча ЛЧ

Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач: «Барселона» — фаворит предстоящего матча ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который состоится сегодня, 9 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» — фаворит, но пусть никто не забывает, что Дортмунд играл в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Мы большая команда. Я вижу, что наша команда на подъёме. У нас наверняка будут шансы выйти в полуфинал», — приводит слова Ковача испанское онлайн-издание AS.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android