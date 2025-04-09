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Тренер женской команды России Красножан оценил сбор в Сочи с участием четырёх составов

Тренер женской команды России Красножан оценил сбор в Сочи с участием четырёх составов
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о сборе в Сочи, в котором участвовали четыре состава.

«Ожидали качественного выступления от каждой команды. Не всё получилось, но проходных встреч не было. В первых матчах в большей степени сыграл опыт, и это выразилось в классе. Более опытная команда U23 обошла U19, а старшие девушки победили тех, кто помладше. В финальных матчах задор и организованность, плюс такая молодецкая дерзость повлияли на результат.

Турнир оставил хорошее впечатление, собрали массу информации. Потенциально, за исключением пяти-шести человек, это то «хозяйство», которое у нас есть под сборную. Предстоит много аналитической работы. Молодёжная команда порадовала, независимо от результата. Качество игры было достаточным. У них ещё есть время, чтобы расти», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

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