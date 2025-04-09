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Зоран Тошич назвал главное отличие чемпионского ЦСКА Слуцкого от нынешнего

Зоран Тошич назвал главное отличие чемпионского ЦСКА Слуцкого от нынешнего
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Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич сравнил чемпионский состав армейцев под руководством Леонида Слуцкого и нынешний, который возглавляет Марко Николич.

— Что касается победной серии ЦСКА, то я надеюсь, что команда и дальше будет показывать такой хороший футбол. Видно, что все прибавили после сборов, что сейчас игроки замотивированы. Они знают, что надо делать на поле. Надеюсь, ЦСКА будет до последнего бороться за чемпионство.

— Главное отличие чемпионского ЦСКА Слуцкого от нынешнего?
— Уровень футболистов, — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА одержал четыре победы подряд в РПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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