Гарри Кейн: Томас Мюллер помогает «Баварии» всякий раз, когда выходит на поле

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о футболисте мюнхенской команды Томасе Мюллере. Ранее стало известно, что Мюллер покинет «Баварию» по завершении этого сезона. В первом матче 1/4 финала с миланским «Интером» (1:2) Томас забил гол.

«Он всё ещё в хорошей форме, как физически, так и психологически. Всякий раз, когда он получает игровое время, Томас помогает команде», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

35-летний Томас Мюллер находился в системе «Баварии» с 2000 года, вместе с основным составом мюнхенцев выиграл 32 трофея, а с Германией — чемпионат мира в 2014 году.