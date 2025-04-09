Гарри Кейн: Томас Мюллер помогает «Баварии» всякий раз, когда выходит на поле
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Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о футболисте мюнхенской команды Томасе Мюллере. Ранее стало известно, что Мюллер покинет «Баварию» по завершении этого сезона. В первом матче 1/4 финала с миланским «Интером» (1:2) Томас забил гол.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38' 1:1 Мюллер – 85' 1:2 Фраттези – 88'
«Он всё ещё в хорошей форме, как физически, так и психологически. Всякий раз, когда он получает игровое время, Томас помогает команде», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.
35-летний Томас Мюллер находился в системе «Баварии» с 2000 года, вместе с основным составом мюнхенцев выиграл 32 трофея, а с Германией — чемпионат мира в 2014 году.
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