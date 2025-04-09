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Защитник «Арсенала» Салиба высказался о дубле Райса со штрафных в матче с «Реалом»

Защитник «Арсенала» Салиба высказался о дубле Райса со штрафных в матче с «Реалом»
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал дубль опорного полузащитника Деклана Райса прямыми ударами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». «Канониры» разгромили «сливочных» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Я удивлён, мы не забиваем много голов со штрафных, а он забил два за матч. С тех пор, как я в «Арсенале», я ни разу не видел таких штрафных ударов. Первый гол Райса раскрыл игру, это великолепно. Мы не слишком много работаем над штрафными ударами, но Деклан взял на себя ответственность и забил два гола! Более того, он поразил ворота Куртуа, а это нелегко», — приводит слова Салиба RMC Sport.

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