Защитник «Арсенала» Салиба высказался о дубле Райса со штрафных в матче с «Реалом»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал дубль опорного полузащитника Деклана Райса прямыми ударами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». «Канониры» разгромили «сливочных» со счётом 3:0.

«Я удивлён, мы не забиваем много голов со штрафных, а он забил два за матч. С тех пор, как я в «Арсенале», я ни разу не видел таких штрафных ударов. Первый гол Райса раскрыл игру, это великолепно. Мы не слишком много работаем над штрафными ударами, но Деклан взял на себя ответственность и забил два гола! Более того, он поразил ворота Куртуа, а это нелегко», — приводит слова Салиба RMC Sport.