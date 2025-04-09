«С начала второго тайма вдавили педаль газа». Игрок «Арсенала» Мерино — о матче с «Реалом»

Полузащитник английского «Арсенала» Микель Мерино прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (3:0). Мерино отметился забитым мячом. Дубль в составе «канониров» прямыми ударами со штрафных оформил полузащитник Деклан Райс. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.

«В раздевалке мы обсуждали то, как поддерживать скорость, темп. Очевидно, что благодаря нашим болельщикам второй тайм получился потрясающим. Мы с самого начала вдавили педаль газа в пол. То есть когда команда так бежит, болельщики за нами это подхватывают и всё становится проще», — приводит слова Мерино официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.