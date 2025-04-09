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«С начала второго тайма вдавили педаль газа». Игрок «Арсенала» Мерино — о матче с «Реалом»

«С начала второго тайма вдавили педаль газа». Игрок «Арсенала» Мерино — о матче с «Реалом»
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Полузащитник английского «Арсенала» Микель Мерино прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (3:0). Мерино отметился забитым мячом. Дубль в составе «канониров» прямыми ударами со штрафных оформил полузащитник Деклан Райс. Ответная встреча состоится в Испании в среду, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«В раздевалке мы обсуждали то, как поддерживать скорость, темп. Очевидно, что благодаря нашим болельщикам второй тайм получился потрясающим. Мы с самого начала вдавили педаль газа в пол. То есть когда команда так бежит, болельщики за нами это подхватывают и всё становится проще», — приводит слова Мерино официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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