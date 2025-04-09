Ледяхов: испанская пресса шокирована поражением «Реала» от «Арсенала»

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид (3:0).

«Результат матча «Арсенал» — «Реал» шокирующий. Почитал испанскую прессу — там тоже в шоке. «Реал» в первом тайме ещё нормально выглядел, но второй тайм провалили. Надо отдать должное «Арсеналу» — он сейчас мощный. Штрафные, которые забил Райс, из области фантастики. Мадриду будет очень сложно отыграться во второй игре. Думаю, процентов на 70 судьба «Реала» предрешена. Хотя надо сказать, что команда Анчелотти — турнирный боец, в особенности в Лиге чемпионов, поэтому здесь могут быть сюрпризы. Но я оценю вероятность прохода «Арсенала» в полуфинал в 70 на 30», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.