Венсан Компани — о поражении от «Интера» в матче ЛЧ: итоговый счёт не всегда справедлив

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2). Ответная игра состоится 16 апреля.

«Мы создавали моменты вплоть до самого конца, но итоговый счёт не всегда справедлив. По сути, позади только первый тайм. И никто не уходит на перерыв при счёте 1:2 со словами «Всё, я сдаюсь, расходимся по домам». Мы верим в победу в Милане», — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между «Баварией» и «Интером» состоялась накануне, 8 апреля. Матч проходил на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Интер» одержал победу со счётом 2:1. Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.